Wiener Grüne wählen Liste: So läuft das komplizierte Experiment ab

Bewerben konnten sich die Kandidaten nicht für einen von 30 Listenplätzen, sondern für einen von drei Blöcken. Hart umkämpft ist der 2. Block: 40 der insgesamt 49 Anwärter rittern um neun Plätze.

Darunter: sechs Gemeinderäte, Bezirkspolitiker (etwa die Donaustädterin Heidi Sequenz), die Gewerkschafterin Viktoria Spielmann oder Quereinsteiger wie der Lehrer Felix Stadler.

Wie die Kandidaten werben

Der sicherste Weg für sie, einen Platz – möglichst weit vorne – zu ergattern: Ihr Name muss auf vielen Stimmzetteln an erster Stelle stehen. Was dabei hilft? Prominenz sowie interne Netzwerke. Und Werbung in eigener Sache.

Letztere treibt kreative Blüten: Ein selbstironisches Video von Ex-Landessprecher Georg Prack etwa. Oder eine Fragestunde in einem Lokal, zu der die Autorin und Quereinsteigerin Nunu Kaller lud.