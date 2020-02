Kaspanaze Simma: „Ein Auto ist ein Betonklotz am Bein“

In der Migrationsfrage existieren doch unterschiedliche Zugänge. Warum sehen Sie keine Risiken?

Meine Hoffnung ist, dass ein gegenseitiger Lernprozess durch die Zusammenarbeit passiert. Bei der ÖVP mehr in Richtung ökosoziales Wirtschaften – und zwar in einem sehr weiten und längerfristigen Sinn. Es sollte eine intensive intellektuelle Auseinandersetzung vor allem in der Wirtschaftswachstumsfrage geben. Das ist ein Schlüssel, ob die ökosoziale Politik zustande kommt oder nicht. Die Frage der Zuwanderung halte ich für ein vielschichtiges Thema. Wir haben seit Jahren zu wenig Arbeitskräfte. Wir könnten unsere alten Menschen nicht mehr pflegen und unsere Messen nicht mehr lesen, wenn wir nicht Menschen hätten, die interessanterweise aus subsistenzstärkeren Gesellschaften kommen und mehr Lebenskraft als wir haben, um diese Aufgaben zu übernehmen. Der Industrialismus hat eine Menge Vorurteile gegenüber anderen Kulturen in die Welt gesetzt, die sich so nicht halten werden lassen.

Sie leben ohne Auto, ohne Traktor, verzichten auf Maschinen. Warum?

Hier hat mich der Philosoph Ivan Illich geprägt. Er hat bereits 1973 vorgerechnet, dass der Mensch mit dem Auto nach Einbezug wirklich aller Kosten nicht schneller ist als zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wie kommt man auf das Ergebnis? Bei dieser Rechnung gehört nicht nur die Arbeitszeit, die man aufwendet, um das Auto zu bezahlen, miteinberechnet, sondern auch die Arbeitszeit, die man aufwendet, um die Versicherung, die Erhaltung, das Benzin und die Parkstrafen zu finanzieren, sowie die Zeit, die man auf der Fahrt zur Arbeit von A nach B aufwendet. Da habe ich erkannt, dass viele Technologien auf den ersten Blick Zeit und Geld sparen, diese Ersparnis sich dann aber in Luft auflöst, sobald man eine Vollkostenrechnung anstellt. Das Argument für den Kauf von Maschinen war die Erleichterung von Arbeit, aber mir kam es eher vor wie eine bloße Erleichterung von Geld.

Mobilität und Digitalisierung bestimmen unsere Gesellschaft. Das Auto steht für Freiheit. Ein Verzicht wäre ein massiver Umbau der Lebensgestaltung. Ist Ihr Denken da nicht zu radikal?

Für mich wäre ein Auto ein Betonklotz am Bein. Aber es geht nicht um die Frage: Auto oder kein Auto, sondern um das richtige Maß. Technik soll ein Hilfsmittel sein, aber nicht das Primäre. Laut Statistik fahren wir pro Kopf und Tag rund 64 Kilometer. Was würde passieren, wenn wir uns gesellschaftlich darauf verständigen würden – und damit wäre ich wieder bei der Koalition –, diese Kilometeranzahl von 64 auf 45 Kilometer pro Tag zu reduzieren? Ich bin überzeugt, dass jeder von uns einige Autofahrten findet, die unnötig sind. Das würde nicht nur Emissionen einsparen, dadurch würden wir auch mehr Lebenszeit und -kraft gewinnen. Dafür braucht es den politischen Diskurs, sonst gelingt das Umdenken nicht. Deswegen ist es wichtig, dass die Grünen in der Regierung sind.