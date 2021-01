Schlechte Stimmung in der Koalition: "Keiner wird zurückstecken"

„Es kracht und es ist morsch.“ Mit diesem Satz beschreibt der grüne Abgeordnete Michel Reimon im Gespräch mit dem KURIER die aktuelle Stimmung in der türkis-grünen Koalition. Und so, wie er das sagt, merkt man, wie wütend er wegen der Abschiebung von drei Schülerinnen nach Georgien bzw. Armenien am Donnerstag ist.

Mit diesem Gefühl ist Reimon in seiner Partei nicht alleine. Auch Umweltministerin Leonore Gewessler, anders als Reimon nicht für unbequeme Direktheit bekannt, findet am Freitag klare Worte in Richtung Koalitionspartner: „Es tut mir leid, dass wir hier keine menschliche Lösung gefunden haben, aber es ist offenbar so, dass einige an der Spitze der ÖVP überzeugt sind, dass sie diese Bilder brauchen, um Wählerstimmen zu erhalten“, erklärt sie auf KURIER-Nachfrage.