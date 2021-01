Abschiebungen: "Dann ist Nehammer Problem für Koalition"

Kaineder sieht nun nicht die Grünen, sondern viel mehr den Koalitionspartner ÖVP zum Handeln aufgefordert. Lösungen müssten her. Konkret fordert Kaineder hier etwa eine Härtefallkommission in der Verantwortung der Länder. Und: "Die ÖVP muss sich überlegen, ob sie das Land so regieren will. Ich glaube, dass sie merken wird, dass das nicht geht“, sagt der grüne Spitzenkandidat für die OÖ-Landtagswahlen im KURIER-Gespräch.