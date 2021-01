Asyl: 1.300 freiwillig aus Österreich heimgekehrt

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) der UN hat im Vorjahr rund 1.300 Personen bei der freiwilligen Rückkehr aus Österreich in ihre Herkunftsländer unterstützt. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl geringer als in den Vorjahren, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Die häufigsten Rückkehrländer waren Serbien, Rumänien und der Irak.