Abschiebungen: Erzbischof Lackner fordert Änderungen des Bleiberechts

Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, sieht nach der Abschiebung dreier Mädchen den Gesetzgeber in der Pflicht. Es brauche "neue Lösungen im Blick auf das humanitäre Bleiberecht", forderte er am Freitag in einer Stellungnahme via "Kathpress". Lackner appellierte an die Bundesregierung, in einen Dialog mit der Zivilgesellschaft zu treten.