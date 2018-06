Wiener Grüne ringen um Neuaufstellung

Im Juni schlagen die Wiener Grünen die ersten Eckpfeiler ihrer Parteireform ein. So hat es die wichtigste Landesgruppe der Partei im November beschlossen, nachdem Front-Frau Maria Vassilakou auf der Landesversammlung mit Rücktrittsaufforderungen aus den eigenen Reihen konfrontiert war. Den Mitgliedern solle bei der nächsten Zusammenkunft ein Fahrplan zur Findung des künftigen Spitzenkandidaten vorgelegt werden, lautete die Ansage. Wie dieser aussehen soll, ist eine Woche vor der 79. Landesversammlung allerdings noch offen.

An einem Vorschlag über einen neuen Wahlmodus für den Listenersten werde dieser Tage heftig gearbeitet, heißt es aus grünen Parteikreisen. „Es geht in die Richtung, dass nicht nur die Anwesenden mitstimmen können“, sagt ein Insider. Zu Änderungen für die Wahl der restlichen Listenplätze habe man sich dagegen (noch) nicht durchringen können.

Dringlichkeitsantrag

Bisher dürften nur jene Partei-Mitglieder und Unterstützer die grüne Nummer Eins wählen, die persönlich auf der Versammlung erscheinen. Eine Änderung dieser Regel ist aufgrund von Fristenläufen mittlerweile nur auf Basis eines dringlichen Antrags möglich – den die Landesversammlung erst mit Zwei-Drittel-Mehrheit zulassen muss.

In der Landespartei zeigt man sich optimistisch, dass das Papier rechtzeitig fertig wird. Sollte dem nicht so sein, würde es wohl in der zweiten Jahreshälfte ein zusätzliches Parteitreffen brauchen. Auf jenem im November wollen die Grünen nämlich bereits den Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl 2020 küren – nach neuem Wahlmodus.