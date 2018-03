David Ellensohn: „Verstehe nicht, warum Opposition sudert“

Wenn dem nicht so ist, bleibt am Ende: Die Grünen sind mitschuld am Verlust des Weltkulturerbes.

Da sind wir im Konjunktiv und in der Zukunft – und Glaskugeln sind nicht mein Spezialgebiet. In der Regel verhandeln die UNESCO und die betroffenen Städte so, dass, wenn das Bemühen da ist, eine gemeinsame Lösung erarbeitet wird.

Bei der SPÖ ist die Wachablöse mit der Kür Michael Ludwigs zum Parteivorsitzenden nun über die Bühne. Wann deklarieren Sie sich, ob Sie als Spitzenkandidat antreten?

Die Grünen haben im November einen Prozess der strukturellen, personellen und inhaltlichen Neuerung beschlossen – der ist im Fahrplan. Im Juni legen wir die Regeln fest, wie wir zu dem Team kommen, das die Grünen in die Wahl führt. Darüber entscheiden werden wir Ende des Jahres. Und da ist alles möglich.