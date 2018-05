Weder Öko, noch Rebell: Wie die Jungen die Grünen umkrempeln

Der eine spazierte dauergrinsend im Kapuzenpulli durchs Hohe Haus; die andere – verschränkte Arme und Kurzhaarfrisur – brachte sich mit Kampf-Rhetorik gegen die frühere Grünen-Chefin in die Schlagzeilen.

Und jetzt sitzt da ein junger Mann im blauen Sakko und Sneakers im Park und erzählt, er wolle wieder „Empathie und Menschlichkeit“ in die Politik bringen.

Der Wiener Gemeinderat Peter Kraus ist weder Öko noch Rebell, will weder „nur lieb sein“ noch „100 Prozent kritisch“ wie die gescheiterten jungen Grün-Politiker Julian Schmid (Kapuzenpulli) und Flora Petrik (Kurzhaar).

Kraus gilt als einer der Top-Favoriten für die etwaige Nachfolge von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Die Weichen dafür werden beim Parteitag der größten Grünen Landesorganisation im Juni gestellt.

Mit Nina Tomaselli aus Vorarlberg hat der 31-Jährige das „Next Generation Lab“ ins Leben gerufen, und mobilisiert jetzt junge Politiker aus ganz Österreich, an der Neugestaltung der Grünen Partei mitzuarbeiten.

Wo soll aber die Reise hingehen? Wie sollen sie aussehen, die neuen Grünen? Der KURIER hat nachgefragt.

KURIER: Angenommen, die Regierung zerbricht morgen. Welche drei Themen sollten die Grünen in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen?

Peter Kraus: Auf jeden Fall das leistbare Leben und Wohnen. Wir haben bei Georg Willi in Innsbruck gesehen, dass das ein brennendes Thema ist – vor allem für junge Leute in den Städten. Als zweites natürlich den Klimaschutz. Und als drittes die Frage, wie wir unser Zusammenleben organisieren können. Das klingt sehr groß, ist aber ein wichtiges Ziel: Die Empathie und Menschlichkeit wieder in die Politik zurückzubringen.

Sind das wirklich die brisantesten Themen der Gesellschaft oder wollen Sie damit nur die ehemaligen Grün-Wähler zurückholen?

Ich glaube, das sind sehr breite Themen. Die Grünen müssen wieder den Mut haben, die großen Dinge anzusprechen, die relevant sind für die nächsten Jahrzehnte und damit für den Großteil der Bevölkerung.

Klimaschutz scheint aber ein Thema zu sein, das die meisten Menschen nicht unmittelbar interessiert.

Ich glaube, man muss die Klimakrise anders erzählen. Und zwar, weil sie Konsequenzen hat. Die Weltbank geht davon aus, dass der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten die größte Fluchtursache sein wird. Und die Weltbank ist ja nicht unbedingt bekannt als Grüne Teilorganisation. Gerade im globalen Kontext sollten wir uns daher darum bemühen, dass die Menschen in ihrer Heimat nicht ihre Lebensgrundlage verlieren und flüchten müssen. Zum anderen hat Klimapolitik Einfluss auf die Wirtschaft. Wer sein System auf ökologisch umstellt, in nachhaltige Energie investiert, hat Wettbewerbsvorteile.

Haben Sie den Eindruck, dass die Grünen an diesen Fragen effektiv arbeiten? Etwa beim Kongress in Linz vergangene Woche, als es Impulsreferate, Workshops und Diskussionen gab?

In Linz wurde ein erster Schritt getan, um sich den politischen Debatten zu widmen. Ich würde mehr Mut wünschen, in die Richtung zu denken: Wo sollen die Grünen in 20 Jahren stehen? Nur im Hier und Jetzt zu diskutieren, kann zu wenig sein.

Haben Sie deshalb das "Next Generation Lab" mit jungen Grün-Politikern gegründet?

Unser Anspruch war: Wir haben jetzt genug analysiert, wir müssen uns nicht noch ein halbes Jahr lang erzählen, was alles schiefgelaufen ist. Es geht um den Blick nach vorne, den Mut für größere Visionen. Wir müssen auch wieder mehr Kampfeslust entwickeln und politische Debatten anregen.