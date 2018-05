Grüne: Junge Reformer fordern Alte heraus

Sie wenden sich nach links (kein Zufall), greifen einander an die Schultern, als wollten sie eine Polonaise tanzen, trainieren ihre Stimmbänder für Erfolgsjubel: Dem interessierten Beobachter entgeht nicht, dass man sich unter Grünen befindet – unter „Ökos“ oder „Gutmenschen“, wie gerne geätzt wird. Sie sind am Samstag in der Linzer Tabakfabrik zusammengekommen, um ihre Partei zu reformieren. Und sie tun das mit Elan.

Während rund 500 Grün-Funktionäre, Aktivisten und Interessierte in Workshops diskutieren – da geht es etwa um Empathie für die Umwelt, um Fairness am Arbeitsmarkt oder darüber, ob und wie man den Kapitalismus überwinden soll – füllt sich am Nachmittag ein anderer Raum in der Linzer „Tschickbude“.

„Next Generation Lab“ nennt sich der Verbund junger Grün-Politiker, allesamt jünger als die Partei. „ Zwentendorf“ und „Hainburg“ kennen sie nur aus Erzählungen – und das ist ein klarer Vorteil, meinen viele. „Wir dürfen uns trauen, die Strukturen zu hinterfragen, weil wir sie nicht aufgebaut haben“, sagt etwa der oö. Landtagsabgeordnete Severin Mayr. Hinterfragt wird etwa das Konzept Bundesvorstand. „Wäre es nicht besser, man bildet um den Bundessprecher ein kleines Team, das einfach hackeln will?“, sagt Stefan Kaineder, ebenfalls Mandatar in Oberösterreich.

"Wir nehmen das Heft in die Hand“

Kurz gesagt: Die Jungen wollen tun und nicht nur reden, wie die Anführer des „Labs“, Nina Tomaselli und Peter Kraus, erklären. „Wir warten nicht mehr, bis wir gefragt werden, wir nehmen das Heft in die Hand“, lautet ihre Maxime.

In Gruppen wird dann an Inhalten, Strategie und Kampagnen gewerkt. Inspirieren ließ sich Kraus etwa bei Reisen nach Amsterdam oder Deutschland. Wichtig ist auch: Es muss wenig bis nichts kosten – „low budget politics“, noch so ein moderner Ausdruck. Zum Ideenaustausch brauche es keine Konferenzen, es gibt ja „Slack“, ein Online-Programm zur Kommunikation. Beim Bundeskongress im November will die „Next Generation“ Ergebnisse vorlegen.