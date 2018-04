Wiener Grüne: Schwung für das Postenkarussell

Bei der SPÖ ist sie bereits gefallen, bei ihrem grünen Juniorpartner steht sie noch aus: Die Entscheidung darüber, wer die Partei an vorderster Front in die Wien-Wahl 2020 führen soll. Nach wie vor ist offen, ob Stadträtin Maria Vassilakou zum vierten Mal als Spitzenkandidatin ins Rennen geht. „Ich bin in einem intensiven Nachdenkprozess“, sagte sie zuletzt im KURIER. Öffentlich haben sich bisher keine potenziellen Nachfolger deklariert – im Hintergrund bringen sich aber mehrere Funktionäre in Stellung.

Wer auf Platz eins der Kandidatenliste für die nächste Gemeinderatswahl steht, stimmen die Grünen im November ab. Zuvor sollen im Juni neue Modalitäten für die Kandidatenkür beschlossen und damit erste Eckpfeiler der angekündigten Parteireform eingeschlagen werden. Diskutiert wird unter anderem eine Vorwahl von Anwärtern auf den Spitzenplatz, wie aus Vorstandskreisen zu hören ist. Interessenten für letzteren gibt es dem Vernehmen nach genügend. Denkbar ist, dass diese die Fixierung des Wahl-Prozederes abwarten, bis sie sich aus der Deckung wagen.