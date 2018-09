Wiener Grüne: Hebein kandidiert für Vassilakou-Nachfolge

Peter Kraus und David Ellensohn bekommen weibliche Konkurrenz: Birgit Hebein bewirbt sich um den ersten grünen Listenplatz für die kommende Gemeinderatswahl (für 2020 angesetzt, Anm.). Das gab sie am Dienstagvormittag bekannt.

"Ich habe mich selbst ausgesucht", sagt Hebein nach ihrer Motivation befragt. "Ich sehe bei mir eine größere Chance, Menschen für die Grünen zu begeistern."

Sie will mit ihrer Kandidatur "Begeisterung für ökologische Idee und Alternativen in einer nicht so leichten Zeit der Grünen wieder entfachen." Hebein kündigte an, gemeinsam mit einem Team antreten zu wollen, in den letzten Tagen haben sich viele Unterstützer gemeldet.

Wie ist ihr Verhältnis zum Wiener Koalitionspartner SPÖ? "Ich vertraue auf die Handschlagqualität von Michael Ludwig und kann gut mit ihm". Es sei aber auch notwendig, dass sich die Grünen "klarer positionieren".