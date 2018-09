Wiener Grüne: Da wollen die Vassilakou-Erben hin

Ellensohn: Die ewige Nummer zwei schert aus

Politische Erfahrung

Sein erstes Amt übernahm David Ellensohn 1996 als Bezirksrat in Rudolfsheim-Fünfhaus. Von dort wechselte er 2001 in den Gemeinderat. Aus den Flügelkämpfen der 2000er-Jahre ging er als nicht amtsführender Stadtrat hervor, seit 2010 ist er Klubobmann und Sprecher für Bildung sowie Kontrolle.

Haltung zur SPÖ

„Ich verheimliche nicht, dass die Grünen selbstsicherer auftreten müssen in der Koalition.“ Aus dieser Ansage lässt sich schließen, dass es für die SPÖ mit Ellensohn an der Spitze wohl ungemütlicher wird. In der laufenden U-Kommission zum Krankenhaus Nord fährt der 55-Jährige einen kantigeren Kurs gegen die SPÖ als so mancher Oppositionsvertreter. Bürgermeister Michael Ludwig markierte bereits verbal die Grenze: „Was nicht geht, ist Oppositionspolitik in der Regierung.“

Haltung zu Vassilakou

Ellensohn wird dem linken Parteilager zugerechnet – und wehrt sich auch nicht dagegen. Der langjährigen Nummer zwei hinter Vassilakou wird schon länger nachgesagt, am Sessel der Front-Frau zu sägen – nach außen blieb er aber loyal (siehe nächster Punkt).

Heumarkt-Turm

Als Klubchef votierte Ellensohn nicht nur für die umstrittene Hochhaus-Widmung, sondern beschaffte auch die restlichen grünen Stimmen. „Niemand würde heute das Projekt so machen“, sagt er nun.