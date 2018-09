Neuwahlen nach Vassilakou-Abgang? "Für SPÖ mehr Risiken als Chancen"

Vassilakou will längstens bis Juni Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin bleiben. Laut Filzmaier sollte sie diese Frist aber nicht ausreizen, da so zwei Machtzentren - der neue Spitzenkandidat und Vassilakou selbst - entstehen würden. "Wenn Vassilakou in der Regierung eine Entscheidung trifft, können sich alle, denen sie nicht gefällt, an das zweite Machtzentrum wenden", erklärt Filzmaier. "Das führt zu Dauerdiskussionen." Außerdem habe eine Person mit Ablaufdatum nicht gerade die höchste Durchsetzungskraft, gibt er zu bedenken.

Strategisch wäre ein früherer Rückzug Vassilakous besser gewesen, sagt Filzmaier. "Die Debatten um ihre Person dauern ja schon seit der letzten Wien-Wahl bzw. spätestens seit dem Heumarkt an. Es ist für eine Partei besser, wenn klare Verhältnisse herrschen." Man müsse Politikern auch zugestehen, dass ein Rücktritt ein Prozess sei, der dauert, betont Filzmaier.