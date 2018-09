Vassilakou-Rückzug: Türkis-Blau drängt auf Neuwahlen

FPÖ jubelt

Das war es dann allerdings schon mit den anerkennenden Worten des politischen Mitbewerbs der Grünen.Die Freiheitlichen etwa jubelten: „Besser spät als nie“, stichelte der Wiener Freiheitlichen-Chef Johann Gudenus. Vassilakou stehe für ein „missglücktes Politikexperiment“. Gudenus, der auch Klubobmann der Freiheitlichen im Nationalrat ist, wünscht sich daher rasche Neuwahlen in Wien.

Diese Meinung teilt der Blaue mit seinem Bundeskoalitionspartner Gernot Blümel. Der Kanzleramtsminister und Chef der Wiener Volkspartei erklärte: „Es ist jetzt an der Zeit, den Weg für Neuwahlen in Wien freizumachen. Die Wienerinnen und Wiener sollen über die Zukunft ihrer Stadt entscheiden.“ Denn „viel zu lange“, so der türkise Spitzenpolitiker, „geht es bei Rot und Grün schon um interne Personal- und Führungsfragen“.