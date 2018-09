Wiener Grüne: Countdown zur Nummer eins

Mit welchen Inhalten der 55-Jährige punkten will, blieb er bisher schuldig. Zentrale Themen seien jedenfalls Arbeit und leistbares Wohnen, erklärt Ellensohn im SchauTV-Gespräch. Sein konkretes Wahlprogramm will er erst nach Ende der Bewerbungsfrist vorstellen. Zu seinem persönlichen Wahlziel verrät Ellensohn nur soviel: 2015 sei er mit 96 Prozent auf den zweiten Listenplatz gewählt worden. „Das wird in einem Wettbewerb mit mehreren guten Kandidaten nicht gehen.“

Obwohl die Zeichen derzeit auf ein Duell zwischen Ellensohn und Kraus hindeuten, bleibt ein Unsicherheitsfaktor: Zieht sich Vassilakou zurück, gibt es keine Bewerberin. Über das Wochenende laufen parteiintern Bemühungen, das noch zu ändern. Sollten sie nicht glücken, ist ein Kriterium im Anforderungsprofil für einen weiteren Führungsposten klar: Lösen Ellensohn oder Kraus Vassilakou ab, braucht es künftig wohl eine grüne Klubobfrau.