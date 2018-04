Wiener Donaukanal: Konsummeile oder urbaner Freiraum

Jener vom Tel Aviv Beach zum Beispiel. An sonnigen Tagen füllt es sich dort spätestens am Nachmittag. Die Menschen sitzen bei einem Minze-Spritzer im Plastikbecher, die Zehen im Sand, die Lounge-Musik im Ohr. In der ersten Reihe, fußfrei, haben es sich Sarah (23) und Söhret (24) bequem gemacht.

Sie wissen, dass man ganz rechts sitzen muss, um die maximale Wärme zu bekommen. Der Tel Aviv Beach ist die erste Adresse, die die jungen Frauen am Kanal ansteuern. „Ein Club hier wär’ noch gut“, finden sie. Oder ein „Klyo- oder Le-Bol-artiges“ Frühstückslokal am Wasser.

An Tagen, an denen es so warm ist, wie heute, und das Ufer einem einzigen Gewusel gleicht, sind die Adidas Runners, die ihren Stützpunkt im Badeschiff haben, angehalten, ganz rechts zu laufen. „Es wird schon eng jetzt“, sagt Martina Tragenreif. Drei bis vier Mal pro Woche trainiert sie am Kanal: Tempo Run am Dienstag, After-Work-Lauf am Donnerstag, Long-Jog am Sonntag.

„Wenn so viel los ist, nutzen wir den Donaukanal aber nur noch als Verbindungsstrecke in den Augarten oder in den Prater“, sagt die 27-Jährige. Gut sei, dass der Kanal sein „heruntergekommenes Flair“ abgelegt habe.