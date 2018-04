Das Gerangel um den Donaukanal

von Julia Schrenk

und Stefanie RachbauerEs riecht nach Holz, am Donaukanal. Brett für Brett wird die riesige Terrasse für den neuen Beachclub „Blumenwiese“ gegenüber vom Motto am Fluss verlegt.

Auch sonst ist man kurz vor den Saisoneröffnung (siehe Bericht unten) am Kanal noch viel mit Aufbauarbeiten beschäftigt: Beim Tel Aviv Beach wird der Terrassenboden bemalt, am Badeschiff wird am Deck gewerkt. Aber so viel derzeit auch an der Fassade der Flaniermeile geschraubt wird, dahinter bröckelt es gewaltig.

Auf der Kaiflache vor dem Badeschiff – wo im Vorjahr noch Pub Klemo, Chaya Fuera und der Burger-Laden „It’s all about the meat, baby“ gastierten, ist alles mit Absperrband verklebt. Auch auf der anderen Seite des Kanals beim Schottenring, wo voriges Jahr noch das Figar seine Sommerdependace „Figar macht Urlaub“ betrieben hat, sind die Möbel abmontiert.