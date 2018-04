Neues Restaurant Blumenwiese eröffnet am Donaukanal

Derzeit wird kräftig gesägt und gebaut – um einen der Bäume am Donaukanal gegenüber vom Motto am Fluss zu schonen, ist der Holzbau um den Baumstamm gebaut worden. Der Baum ragt jetzt cool aus dem Dach heraus. Der burgenländische Unternehmer Philipp Pracser, der in Wien unter anderem den Ocean Park in der Millennium City, das BBQ-Restaurant die Allee im Prater und gemeinsam mit Rochus-Macher Mario Minar den Club Schwarzenberg betreibt, eröffnet im Mai den Beachclub Blumenwiese.

Das Restaurant befindet sich auf der Höhe vom Schwedenplatz (Obere Donaustraße 100) gegenüber vom Motto am Fluss. Auf der Homepage verspricht der Jungunternehmer sowohl konsumfreie Flächen als auch einen Restaurantbereich mit Service. Auf der Speisekarte werden Burger, Salate, Cocktails, Smoothies und hausgemachte Limonaden stehen.

Die nächsten Wochen sucht Pracser Mitarbeiter für sein neuestes Lokal.