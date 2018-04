Wien: Volle Kraft voraus im Streit um Lokalflächen am Donaukanal

Im Gerangel um sechs Lokalflächen ist die zweite Runde eingeläutet: 40 Bewerber sind in der finalen Stufe des Auswahlverfahrens. Während sie bis Ende Juni konkrete Pläne ausarbeiten und einreichen müssen, brodelt weiter Kritik an der Vergabe.

Die Grundbesitzerin Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) verlangt von den Interessenten Konzepte zur gastronomischen, sportlichen und kulturellen Nutzung, heißt es vonseiten ihrer geschäftsführenden Stelle Via Donau. Diese sollen „der Charakteristik des in Zeit und Raum vorantreibenden Wassers“ entsprechen. Auch müssen die Bewerber bekannt geben, wie viel sie für die Flächen hinblättern wollen. Neben einem fixen Pachtzins verrechnet die DHK einen Anteil am Nettoumsatz – in der Höhe von mindestens sechs Prozent.

Dies ist eine der Vorgaben, die Kritiker auf den Plan ruft. „Ich lehne die Art und Weise ab, wie diese Ausschreibung durchgeführt wurde“, sagt Maria Vassilakou. „Meine Sorge ist, dass sie die Tür öffnet für Massengastronomie, Ketten und Luxusgastronomie – eine Entwicklung, die wir dem Donaukanal nicht wünschen.“