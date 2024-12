Wien wählt und wartet auf die Öffis: Was die Bundeshauptstadt 2025 erwartet

Die Zusammenarbeit mit der FPÖ hat Bürgermeister Michael Ludwig bereits mehrmals ausgeschlossen, die Blauen werden aber den anderen Parteien voraussichtlich Stimmen wegnehmen. Auch die Unternehmer werden ihre Standesvertretung wählen: Die Wirtschaftskammerwahlen sind im Frühjahr. In Wien steht bisher Walter Ruck vom Wirtschaftsbund als Präsident an der Spitze. Er gilt als enger Vertrauter Ludwigs. Diese Achse soll, wenn es nach den beiden geht, auch im kommenden Jahr weiter bestehen bleiben.

Kardinal Christoph Schönborn zieht sich im Jänner altersbedingt als Erzbischof von Wien (zur Erzdiözese gehört neben Wien auch das östliche Niederösterreich) zurück. Ob der Nachfolger des am 22. Jänner 80-Jährigen beim Dankfest Mitte Jänner im Stephansdom schon bekannt ist, weiß wohl nur der Papst.

Im Elternhaus des Verdächtigen in Ternitz wurden Sprengstoffspuren gefunden. Seit Kurzem liegt das psychiatrische Gutachten zu Beran A. vor: Er ist zurechnungsfähig. Zuvor hatte er angegeben, dass ihm böse Geister ausgetrieben wurden. Der Prozess könnte im Herbst stattfinden. Es drohen lange Haftstrafen.

Es sollte das Konzertereignis des Jahres werden: 200.000 Tickets wurden für die drei Wien-Konzerte von Taylor Swift verkauft. Doch dann wurden mutmaßliche Anschlagspläne bekannt. Der 19-jährige Beran A. und Luca K. (17) sitzen seither in U-Haft. Die Ermittler haben unzählige Chats ausgewertet. Darunter welche, in denen Beran A. versucht, Schusswaffen zu importieren.

Auch die evangelische Kirche sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Bischof Michael Chalupka, der mit 65 Jahren in den Ruhestand geht. Neue Äbte werden unter anderen in den Stiften Göttweig, Melk und Seitenstetten gewählt. Und außerdem ist 2025 in der katholischen Kirche ein Heiliges Jahr, das der Papst alle 25 Jahre ausruft.

Zwei neue Linien und Baustellen bei den Öffis

Auch bei den Wiener Linien gibt es 2025 einige Neuerungen. Bei den U-Bahnen ist – einmal mehr – vor allem die Linie U4 von Baustellen betroffen. Die ersten Arbeiten beginnen am 13. Jänner und dauern bis Ende Februar. In dem Zeitraum wird ein Brückentragwerk erneuert, nur jeder zweite Zug kann bis nach Heiligenstadt fahren. Im Sommer dann wird die U4 wieder zweigeteilt, dieses Mal im Abschnitt zwischen Schottenring und Friedensbrücke.

Zweigeteilt wird 2025 auch die Linie U6. Zwischen Spittelau und Jägerstraße werden neue Weichen eingebaut, zumindest in den Semesterferien und den Herbstferien bedeutet das eine zwangsweise Zweiteilung.