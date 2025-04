2023 bezogen in der Bundeshauptstadt exakt 142.001 Menschen Mindestsicherung. Das waren 7.698 mehr als 2022. Die Quote, also der Anteil der Betroffenen an der Gesamtbevölkerung, lag jedoch unverändert bei rund 7 Prozent.

Klar ersichtlich ist, dass die Zahl der Nicht-Österreicher, die Mindestsicherung beziehen, in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist. Sind es 2011 noch knapp 27.000 Personen gewesen, (im Vergleich dazu 63.000 österreichischen Staatsbürgern), waren es 2023 schon mehr als dreimal so viele (rund 88.000). In diesem Zeitraum hat sich die Anzahl an Personen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft auf 739.000 verdoppelt. Ein Drittel der Nicht-Staatsbürger in Wien ist armutsgefährdet.