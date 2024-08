Mindestsicherung: „Ungerechtigkeit muss beseitigt werden“

Seit Jahren eine der schärfsten Kritikerinnen der Mindestsicherung in Wien ist Ingrid Korosec, ÖVP-Gemeinderätin und Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes. In letzterer Funktion hätten sie in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe empörter Pensionisten erreicht, schildert sie dem KURIER.