Das Gerangel um die Grätzel: Welche Parteien um welche Bezirke rittern

Erstaunlich ist das, weil Mickel mit dezidiert grüner Politik ins Rennen ging – und im Wahlkampf auf alles Türkise verzichtete. Und pikant ist das, weil Mickel den Bezirk 2010 überhaupt erst von den Grünen geholt hat.

Rot statt Blau in der Fläche

2015 durfte die FPÖ erstmals einen Bezirksvorsteher stellen – in Simmering. Seit Sonntag ist Paul Stadler Geschichte und Simmering wieder rot. Nicht nur dort fanden die Roten – nach den Matches mit den Blauen in den Flächenbezirken 2015 – zu gewohnter Stärke zurück: Plus 4,3 Prozentpunkte in der Donaustadt (minus 26,3 für die FPÖ), plus 7 Prozentpunkte in Floridsdorf, plus 7,9 in Favoriten.

Das wird den Stimmen der Bezirkschefs auch parteiintern mehr Gewicht geben.