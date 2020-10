Türkis-Grünes Duell: Kopf-an-Kopf Rennen in der Josefstadt

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Türkis und Grün hat man in zwei Bezirken vorausgesagt: in der Josefstadt und in Währing. In einem von beiden ist es tatsächlich eingetreten – und zwar in der Josefstadt.

Laut Hochrechnung liegen die beiden Parteien ganz knapp beieinander: Die Grünen (mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Fabisch) kommen auf 31,1 Prozent. Die ÖVP (mit Bezirkschefin Veronika Mickel-Göttfert) erreicht 30,1 Prozent – allerdings bei einer Schwankungsbreite von drei Prozentpunkten.

Das heißt: Ob der 8. Bezirk umgefärbt wurde, wird erst das Endergebnis samt Wahlkarten zeigen.