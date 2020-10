Wien-Wahl: Kleinpartei SÖZ feierte Achtungserfolge

Positiv bewertet man bei der Kleinpartei SÖZ um Spitzenkandidatin Martha Bißmann und Listengründer Hakan Gördü das Wahlergebnis. Auch wenn die Bewegung die angestrebte Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Gemeinderat mit rund 1,8 Prozent der Wählerstimmen glatt verfehlte.

Ohne Wahlkarten entfielen bisher 7.314 Stimmen auf SÖZ. Momentan sieht es so aus, als würde die Partei, die sich primär an migrantische Wähler richtet, sieben Bezirksräte in sechs Bezirksvertretungen entsenden.

Zwei davon werden Bißmann und Gördü selbst sein. Die ehemalige Liste-Pilz-Nationalrätin wird Bezirksrätin in Ottakring, Gördü zieht in seinem Heimatbezirk Favoriten in die Bezirksvertretung ein.

Nächstes Ziel: Graz

"Wir sind als komplett neue Partei gestartet - ohne Geld und ohne Unterstützung von Vereinen. Niemand hat uns gekannt und die meisten etablierten Medien haben nicht über uns berichtet", sucht Bißmann Gründe für das Ergebnis. Im ersten Moment sei sie ob höherer Erwartungen schon enttäuscht gewesen, sagt sie.