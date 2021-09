Grüne Gedächtnislücken zur Stadtstraße im Gemeinderat

Je länger Ulli Sima Verkehrsstadträtin ist, desto gewisser wird: Wenn die Grünen die SPÖ-Politikerin in die morgendliche Fragestunde zitieren, dann teilt diese kräftig aus. Erst unlängst so geschehen beim Thema Naschmarkt-Halle. Und am Mittwoch in Zusammenhang mit der Stadtstraße.

Denn eine Sache mag Sima so gar nicht: grüne Gedächtnislücken. Diese tun sich aus ihrer Sicht derzeit rund um die Stadtstraße auf.

Über diese soll ab 2026 die Seestadt Aspern erschlossen werden – aktuell kann aber nicht einmal mit dem Bau begonnen werden, weil Aktivisten die Trasse besetzen. Die Grünen machen ebenfalls gegen das Projekt mobil, sie fordern einen „Klimacheck“.