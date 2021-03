Gemeinderat: Streit um Tunnel, Lösung für Luftsteuer

Stark reduziert – sowohl was die Mandatare, als auch die Inhalte betrifft – ist die gestrige Sitzung des Gemeinderats verlaufen. Wegen der steigenden Infektionszahlen schickten die Parteien (außer die FPÖ) jeweils nur zwei Drittel ihrer Abgeordneten gleichzeitig in den Festsaal des Rathauses. Die übrigen mussten in der Zwischenzeit in den Klub-Räumlichkeiten ausharren.

Allzu viel Zeit verbrachte aber ohnehin keiner der Abgeordneten im Rathaus. Die Fragestunde war verkürzt, die Redezeiten straff – und die Sitzung daher um Stunden früher beendet als üblich: Man hatte vermeiden wollen, dass sich zu viele Menschen auf einmal zu lange an einem Ort aufhalten.