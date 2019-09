Wie Wien Lastwagen ohne Abbiegeassistenten ausbremsen will

Lastwagen ohne Abbiegeassistenten geht es in Wien an den Kragen: Sie werden spätestens ab 2021 verbannt. Das hat die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein am Donnerstag bekannt gegeben. Die zuständige MA 46 (Verkehrsorganisation) wurde bereits beauftragt, eine entsprechende Verordnung vorzubereiten.

Abbiegeassistenten erkennen Objekte im toten Winkel mithilfe spezieller Kameras, Radartechnologie oder Software und warnen den Fahrer davor. Eine verpflichtende Verwendung war zuletzt im Februar intensiv diskutiert worden. Ein Lastwagen hatte damals einen neunjährigen Buben in Wien-Landstraße auf dem Schulweg überrollt. Der KURIER beantwortet die sechs wichtigsten Fragen zu dem Vorhaben.

1. Wie werden Lkw ohne Assistenzsystem konkret ausgesperrt?

Die Stadt plant ein Rechtsabbiegeverbot für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht, aber ohne Abbiegeassistenten. Das entsprechende Verkehrsschild inklusive Zusatztafel soll an den Ortsschildern montiert werden. Dadurch gilt es im gesamten Ortsgebiet, nicht aber im gesamten Stadtgebiet. „Ausgenommen sind Freilandstraßen wie die Höhenstraße“, sagt Markus Raab, Leiter der MA 46 im Gespräch mit dem KURIER.