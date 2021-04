Was aus den großen Ambitionen für Wiens Straßen wurde

Damit bekäme Wien seine erste Begegnungszone mit Bim. Noch heuer will Fabisch eine Machbarkeitsanalyse in Auftrag gegeben: Mit ihr soll eruiert werden, was in der Straße überhaupt möglich ist.

Das Budget dafür wurde bereits fixiert, heißt es auf KURIER-Anfrage aus seinem Büro. Diese Machbarkeitsanalyse werde die Basis für ein Bürgerbeteiligungsverfahren sein, dass dann 2022 stattfinden soll.

Mit Stadträtin Sima und den Wiener Linien habe man bereits Gespräche geführt. Man sei sich jedenfalls einig, dass es in der Josefstädter Straße mehr Grün brauche: Nachdem die große Platane von dort unlängst auf den Schmerlingplatz übersiedelt wurde, gebe es dort nun keinen einzigen Baum mehr.

7., Zollergasse

Im angrenzenden, ebenfalls grün regierten Neubau wird bereits an einem Wahlversprechen gebaut: der begrünten Begegnungszone in der Zollergasse.