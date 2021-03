SPÖ rächt sich mit neuem Plan für Reinprechtsdorfer Straße

Der zweite, durchaus überraschende Grund: „Die Einbahnlösung produziert mehr Verkehr in den Nebenstraßen. Für Anrainer bedeutet sie viele Umwege.“

Diese Worte von einem Grünen zu hören, mutet kurios an: Immerhin ist es üblicherweise grüne Verkehrspolitik, gegen die so argumentiert wird – man denke etwa an die Einbahnen um die Mariahilfer Straße.

Wann die Pläne umgesetzt werden könnten, ist übrigens offen: Einen Zeithorizont traut sich angesichts der wechselhaften Vorgeschichte niemand mehr zu nennen.