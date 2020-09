Schandfleck Reinprechtsdorfer Straße soll Flaniermeile werden

Schwierig gestaltete sich die Planung des Radverkehrs, wie Hebein durchblicken lässt. Statt eines Radweges direkt in der Reinprechtsdorfer Straße kommen zwei parallel verlaufende Strecken: „Die Spengergasse wird eine Fahrrad-Straße, in der Kohlgasse erfolgt ein Lückenschluss an den Wientalradweg.“

„Aktuell ist die Reinprechtsdorfer Straße eine Transitzone. Im Sinne der Idee der 15-Minuten-Stadt (alle für den Alltag nötigen Dinge sind in einer Viertelstunde zu Fuß erreichbar, Anm.), wollen wir aber, dass die Menschen in ihrer Umgebung bleiben können“, schildert Thomas Kerekes, grüner Spitzenkandidat in Margareten.

Als nächster Schritt steht das Realisierungsaudit an, bei dem auch die Kosten geklärt werden. „Das Projekt wird aber leistbar sein“, ist Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery überzeugt. Nach einem Zerwürfnis aus der SPÖ ausgetreten und nur mehr bis Dezember im Amt, ließ sie es sich nicht nehmen, das Projekt gemeinsam mit den beiden Grünen zu präsentieren.