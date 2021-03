Zollergasse neu: Große Bäume, begrünte Pergolen und ein Bachlauf

Nach dem Praterstern und dem Neuen Markt präsentierte Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch gemeinsam mit dem Neubauer Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) die nächsten Umgestaltungspläne - diesmal für die Zollergasse.

Verkehrsberuhigt, begrünt und gekühlt soll sich die Gasse ab Ende präsentieren. Simas und Reiters gemeinsames Ziel ist ein "attraktiver Aufenthaltsort mit Schatten, Schanigärten und konsumfreien Räumen rechtzeitig zu Sommerbeginn", wie es in einer gemeinsamen Aussendung heißt.

Umgestaltet wird von der Mariahilfer Straße bis zur Lindengasse. Die Wasserrohre in dem Bereich wurden in den letzten Wochen bereits getauscht, die Baustelle zur Begrünung der Gasse schließt nun nahtlos an.

Klimawandelanpassung im Fokus

Bei der Gestaltung der Straße spielen Klimawandelanpassungsmaßnahmen die zentrale Rolle: Der Boden wird im Bereich der Baumscheiben zu 100 Prozent entsiegelt, das Wasser kann dadurch in die Erde abrinnen. Zur Verbesserung des Mikroklimas werden im Boden drei Quelldüsen und drei Nebeldüsen installiert, die im Bereich der FußgängerInnenzone einen kleinen Bachlauf erzeugen und kühlen.



Acht Platanen, sogenannte XL-Bäume, die schon 25 Jahre alt sind, 10 Meter hoch und eine Baumkrone von 4 Metern haben, sollen von Tag eins an für Schatten sorgen. Dazu gibt es zwei berankte, etwa drei Meter hohe Pergolen. Grünflächen mit blühenden Staudenmischungen sollen die neugestaltete Straße weiter aufwerten.



Namensgebend für die Zollergasse ist übrigens der Tuchhändler Michael von Zollern (1665-1756). Passend dazu werden die quadratischen Granitpflastersteine - inspiriert von Stoffmustern - angeordnet, die gepflasterte Fläche soll am Ende an einen Teppich erinnern