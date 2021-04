Schreckgespenst Begegnungszone geistert durch Gumpendorfer Straße

„Zudem wird der Verkehr in die Linke Wienzeile verdrängt und dort werden Abgasausstoß und Lärm noch mehr“, sagt Kohlbauer. Die Freiheitlichen wollen also definitiv keinen Umbau der „Gumpi“, so viel ist klar.

Ein Bürgerbeteiligungsverfahren sei aber keine Bürgerbefragung, stellt man seitens der Bezirksvorstehung klar. Eine Abstimmung mit „Ja/Nein“ werde es nicht geben. Man wolle ja mit den Bürgern diskutieren. Und zwar etwa 12 bis 18 Monate lang.

Der erste Teil der sukzessive zu erneuernden Gumpendorfer Straße könne dann „mit finanzieller Unterstützung der Stadt“ bis 2025 fertig werden.

Grüne Befragung

Die Grünen hoffen unterdessen darauf, dass es ihre Vision der neuen Gumpendorfer Straße sein wird, die da in ein paar Jahren Realität wird. Vize-Bezirkschef Michi Reichelt will ja bekanntlich den Durchzugsverkehr auf der Straße kappen – unter anderem mit Begegnungszonen am Fritz-Grünbaum-Platz und am Kurt-Pint-Platz.