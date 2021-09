Warum Wiens Klimastadtrat für den Lobautunnel ist

Die grüne Umweltministerin evaluiert das Projekt derzeit.

Ich würde gerne einmal wissen, wie die Evaluierung abläuft. Und ich hoffe, dass es bald eine Entscheidung gibt. Das liegt alles im Nebel.

Beim gestrigen Treffen aller Energielandesreferenten ging es um die Wärme- und Energiewende. Was nehmen Sie sich bei dem Thema vor?

Klimaneutralität ist nur schaffbar, wenn wir bei der Energiewende sehr ambitioniert in die Gänge kommen. Wir wollen in Wien beim Heizen unserer Wohnungen den Ausstieg aus Gas schaffen. Es ist kein Kindergeburtstag, in Wien 500.000 Gasthermen umzurüsten.