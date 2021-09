MA 35 ließ Website mit Kritik an Behörde löschen

Im Büro des zuständigen Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr (Neos) verweist man in der Sache auf die Magistratsdirektion. Diese sieht in der Website eine Amtsanmaßung und üble Nachrede: Selbst wenn auf der Website „in Nebensätzen Kunstprojekt stehe, können die Menschen kaum unterscheiden, was echt ist und was nicht“, sagt eine Sprecherin. Problematisch sei etwa, dass auf der Seite das Wappen der Stadt angedeutet sei. Man sei per Gesetz verpflichtet, in derartigen Fällen zu reagieren.

Experte: MA 35 muss Kritik aushalten

Für Lukas Feiler, Experte für IT-Recht bei der Wiener Firma Baker McKenzie, ist das Vorgehen der Stadt ungerechtfertigt. Die Kritik auf der Website sei durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit geschützt, die Behörde müsse das aushalten. Die Unterlassungserklärung sei „als grundrechtswidrige Einschüchterungstaktik zu bewerten“, so Feiler. Pantiukhov prüft nun rechtliche Schritte.