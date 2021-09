Vorwürfe gegen die MA35: „Bis zu meiner Pension kriegen Sie nichts!“

Monatelanges Leiden

So lebt Anes A. aus Bosnien, der seit zwei Jahren mit einer Österreicherin verheiratet ist. Die Behörde lehnte seinen Visumsantrag ab. Der Grund: Es bestünden „noch enge familiäre Bindungen im Heimatland“ – was er vehement bestreitet. Außerdem steht in der Begründung der Behörde, sein Wunsch nach einem Leben in Österreich sei mit "wirtschaftlichen Überlegungen" verbunden.

Der 22-Jährige erzählt, er habe einen Vorarbeitsvertrag, ein "dickes Sparkonto" und eine Österreicherin als Ehefrau, trotzdem wurde er abgelehnt. Die Polizei hätte sogar zweimal wegen des Verdachts einer Scheinehe an der Wohnungstür angeklopft, beim zweiten Mal sollen sie sogar Fotos von der Hochzeit verlangt haben. "Meine Frau war zum Zeitpunkt des Antrags schwanger, inzwischen ist unser Kind zur Welt gekommen. Wegen des Zögerns der MA35 muss ich drei Monate in Bosnien leben, drei in Wien. Das ist unfassbar“, sagt der Bosnier.

Seine Ehefrau Danijela muss mit ihrem Baby und dem älteren Sohn die Hälfte des Jahres ohne Ehemann auskommen. Weinend und mit dem Baby in ihren Armen spricht Danijela vor der Behörde in Wien-Brigittenau über ihr Schicksal. Der Tag sei für sie sehr emotional gewesen, da ihr Mann wieder das Land verlassen musste.