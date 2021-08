MA35 lud Hunderte Ausländer zu Fest für Neo-Österreicher

Wie viele dieser Schreiben tatsächlich verschickt wurden, ist noch unklar. An der Aufklärung werde gearbeitet. „Sollte noch jemand so eine Einladung erhalten, ohne zu wissen, warum, ersuchen wir um Kontaktaufnahme“, erklärt eine Sprecherin der Magistratsabteilung. (Melden kann man sich unter anliegen@ma35.wien.gv.at.)

In den meisten Fällen habe der Brief für Unterhaltung gesorgt, berichtet Hakan Gördü von der Kleinpartei SÖZ, der mit etlichen Betroffenen in Kontakt steht. Einige Empfänger hätten unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit sogar überlegt, der Einladung ins Rathaus zu folgen.

Ins Lächerliche ziehen solle man die Causa aber nicht, meint Gördü – zumal die lange Verfahrensdauer bei Staatsbürgerschaftsverfahren der MA35 aktuell viel Kritik einbringt. Auch dieser Fall zeige, „was für ein Chaos bei dieser Behörde herrscht“.

Wie berichtet, hat sich die Behörde 2015 eine saftige Rüge vom Stadtrechnungshof eingefangen. „Die Einschau ergab eine Vielzahl von Verbesserungsmöglichkeiten“, hieß es in seinem Bericht. Die festgestellten Probleme reichten von Personalmangel, über veraltete IT-Systeme bis hin zu überlangen Verfahrensdauern, speziell im Bereich Staatsbürgerschaft. Außerdem behauptete ein Magistratsmitarbeiter vor Kurzem, dass bei der MA35 Telefone absichtlich nicht abgehoben werden.