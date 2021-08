24 Austrotürken müssen den österreichischen Pass abgeben

Anwalt Kazim Yilmaz, der rund ein Dutzend Personen vertritt, denen ebenfalls der Passentzug droht, stellt die Liste trotzdem infrage. Er brachte bereits in mehreren Fällen Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein. Sollte dieses der MA35 recht geben, will sich Yilmaz an die Höchstgerichte wenden.