Czernohorszky: "Klimaschutz ist eine soziale Frage"

Die bisherige Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein hat sehr stark auf temporäre Maßnahmen gesetzt, z.B. die Pop-up-Radwege. Wird es unter Ihnen auch solche Pop-up-Projekte geben?

Grundsätzlich liegt mir ein populistischer Zugang, Politik zu machen nicht so. Und jetzt hab ich einen Bereich, der noch weniger zulässt, dass man mit kurzfristigen Aktionen, deren Wirkung in zwei, drei Monaten wieder vorbei ist, arbeitet. Wenn wir Dinge vorhaben, wie die Stadt bis 2040 Klima-neutral zu machen oder unter dem Motto "Zero Waste" jedes Gramm Müll, das in der Stadt entsteht zu 100 Prozent zu recyceln, lässt das aus meiner Sicht nur einen Politikstil zu: Und das ist ein Pragmatischer, Überparteilicher, in Kooperation mit der Zivilbevölkerung.

Weil das Thema aktuell wieder aufgepoppt ist - im wahrsten Sinne des Wortes: Der 15. Bezirk wünscht sich ein Comeback des Gürtelpools im nächsten Jahr. Können Sie sich das vorstellen?

Ich werde sicher nicht damit starten, den Bezirken gute Ratschläge zu geben, was sie machen sollen und was nicht. Ich werde nur laut, wenn sich einzelne in der Stadt gegen gemeinsame Klima-Ziele stellen. Aber dafür seh ich momentan keinen Anlass.

Themenwechsel: Sie sind ja nicht nur Klima-, sondern auch Tierschutzstadtrat. Ihre Vorgängerin Ulli Sima hat in dieser Funktion zum Teil polarisiert - etwa mit der 12. Novelle des Tierhaltegesetzes und mit ihrem Beharren auf den Rasselisten. Zumal es laut Experten keinen erwiesenen Zusammenhang zwischen der Rasse und dem Gefährungspotenzial eines Hundes gibt. Würden Sie dieses Paket wieder aufschnüren?

Tierschutz ist mir als zweifachem Katzenpapa ein Herzensanliegen. Ich denke, dass das, was da bereits aufgebaut wurde, auf den guten Umgang mit den Tieren in unserer Stadt abzielt - und das unterstütze ich 100-prozentig. Zu der Frage, wie wir in der Stadt miteinander umgehen, gehört aber eine intensive und auch streitbare Arbeit mit den Besitzern, in dem Fall mit den Hundehaltern. Ich sehe das als Weg, den man weitergehen muss - nicht als etwas, wo man abbiegen muss.

Sima war als Tierschutzstadträtin kein einziges Mal im Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf, das bis zur Eröffnung des städtischen TierQuarTiers das einzige Tierheim Wiens war. Der ehemalige Wiener Tierschutzverein - neuerdings: Tierschutz Austria - lädt Sie nach Vösendorf ein und hofft auf eine Neuaufnahme der Gespräche. Nehmen Sie die Einladung an?

Ich verschließe mich prinzipiell keinen Gesprächen.