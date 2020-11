Corona: So könnte es zum Impfzwang kommen

Besonders starkes Interesse an einer sicheren Wiedereröffnung gibt es in der Kultur. Kein Wunder, dass auch hier ein Impfbeweis als Eintrittsbedingung im Raum steht. So hat der weltgrößte Veranstalter von Rockkonzerten, Live Nation, schon sehr offen derartige Überlegungen gewälzt: Man könnte demnach zumindest im Jahr 2021 zu Festivals oder Stadionkonzerten nur dann Einlass erlangen, wenn man am Handy eine Impfung oder ein negatives Testergebnis aus den letzten Tagen vorweisen kann, hieß es. In den USA, wohlgemerkt.

In Europa schwelt die Debatte aber auch schon - denn die große Kulturbranche muss wieder ins Rollen kommen. Großer Player hat sich hier noch keiner herausgelehnt, aber Überlegungen gibt es - wenn auch derzeit mehr in Richtung Tests als in Richtung Impfnachweis.