Waffenshops offen, Buchhandlungen zu: "Schmerzhafte" Debatte um Handel

Ein Buch gibt es per Post – oder zum Kaffee to go

Ulla Harms ist froh, dass sie neben dem Buchkontor am Kriemhildplatz in Wien 15 auch das Café franzundjulius betreibt. Dort nämlich kann sie Speisen to go anbieten – und auch Bücher über den Ladentisch reichen. Reine Buchgeschäfte hingegen dürfen ihre Ware nur versenden – und nicht einmal zum kontaktlosen Abholen anbieten. „Da merkt man, wie absurd die gesetzliche Situation ist“, sagt Harms.

Kritik an dieser gesetzlichen Situation des Buchhandels wurde zuletzt lauter – und entbrennt auch daran, dass Bücher schlechter gestellt sind als Waffen und Schlauchboote. Die Situation ist aber vielschichtig. Während der Fachverband in der Wirtschaftskammer „empört“ ist, dass der Buchhandel weniger darf als Take-Away-Restaurants, sagte der Chef des Buchhandelsverbands, Benedikt Föger: „Wir befürworten Abholstationen für Bücher. Sie dürften aber auf keinen Fall gegen einen höheren Umsatzersatz ins Treffen geführt werden.“