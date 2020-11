Anschlag in Wien: Die unterschätzte Terrorgefahr

Knapp zweieinhalb Wochen nach dem Terroranschlag wird noch deutlicher: Die Gefahr eines derartigen Anschlages wurde von den Sicherheitsbehörden, speziell in Wien, weitestgehend unterschätzt.

Der am Mittwoch erschienene Sicherheitsbericht des Innenministeriums fasst das ganze Problem in Zahlen: In Europa gab es im gesamten Vorjahr keinen größeren Terroranschlag. 2018 gab es noch 220 Verfahren in Österreich wegen Terrorismusdelikten, im vergangenen Jahr war es nur mehr die Hälfte.