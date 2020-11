Der Attentäter von Wien träumte davon, sich in die Luft zu sprengen

Doch den Ermittlern liegt ein zehnsekündiges Video vor, in dem eine Person auf dem Beifahrersitz eines Wagens sitzt – zwischen den Beinen ist eine Waffe erkennbar. Die Ermittler vermuten, dass es sich um die Tatwaffe handelt. Und dass Kujtim F. sich auf diesem Video selbst filmt.

Das Video wurde nachts aufgenommen, es ist weder bekannt, wann es gemacht wurde, noch wo. Und es ist unklar, wer der Fahrer des Autos ist. Beim Fahrzeug könnte es sich um einen BMW handeln; noch immer ist ungeklärt, wie Kujtim F. zum Tatort kam.

Keine Zweifel gibt es allerdings, dass Kujtim F. von 16. bis 20. Juli Besuch von bekannten Dschihadisten aus Deutschland und Österreich bekommen hatte – auf Ersuchen der ausländischen Geheimdienste fanden deshalb auch Observationen statt.

Observierung

Kujtim F. und ein Bekannter, der im Terrorakt als einer der Verdächtigen geführt wird, holten die zwei deutschen Dschihadisten vom Flughafen Wien-Schwechat ab. Schon da wurden sie vom Verfassungsschutz observiert. Und auch die folgenden Tage gab es für die Verfassungsschützer einige Fotomotive: Es sind die letzten Fotos des Attentäters Kujtim F., die angefertigt wurden: Es sind Aufnahmen aus Wien, auf denen Kujtim F. zu sehen ist, wie er mit den Dschihadisten aus Deutschland und der Schweiz durch die Straßen zieht, Moscheen besucht oder sich zum Tee trinken in seiner Wohnung trifft. Auch einige andere Personen stießen zu den Treffen dazu – sie befinden sich aktuell in U-Haft.

In diesen Tagen könnte der Attentäter die Schusswaffen bekommen haben – einen Tag nach der Abreise seiner Besucher machte er sich jedenfalls mit einem Bekannten auf den Weg in die Slowakei, um (erfolglos) Munition zu besorgen. Doch auch sein damaliger Begleiter, ein Mann mit Wurzeln im Kosovo, will nichts von den Anschlagsplänen gewusst haben.

Er sitzt – wie neun andere Männer – in U-Haft. Und er beteuert in einem offenen Brief, nichts mit der Tat zu tun gehabt zu haben und auch nichts darüber gewusst zu haben. Er lehne die Ideologie ab, sie entspreche nicht seiner Lebensweise.