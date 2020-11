Einsteiger, Umsteiger, Aufsteiger: Die neue Wiener Stadtregierung

Wiederkehr gilt als harter Arbeiter und führte die Wiener Neos entgegen aller Unkenrufe zu ihrem besten Wahlergebnis – und letztendlich in die Stadtregierung. In den kommenden fünf Jahren kann er nun in seinem Wunschressort beweisen, dass er auch umsetzen kann, was er gebetsmühlenartig forderte: eine signifikante Verbesserung der Situation der Wiener Schulen und Kindergärten.

Neu ist das Thema Bildung für ihn nicht: Wiederkehr war früher Bildungssprecher der Wiener Neos und arbeitete in dieser Funktion auch eng mit Parteigründer Matthias Strolz zusammen.

Jürgen Czernohorszky: Der Umsteiger

Nur ungern trenne sich Jürgen Czernohorszky von seinen bisherigen Aufgaben, ist aus seinem Umfeld zu vernehmen. War doch der 43-jährige gebürtige Burgenländer mit Leib und Seele Bildungspolitiker.

Wie so viele sammelte er erste Erfahrungen in der Studentenpolitik, ehe er 2001 in den Gemeinderat wechselte. 2015 wurde er Stadtschulratspräsident, bald darauf Bildungsstadtrat.