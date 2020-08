Warum die Österreicher nicht in Wien urlauben

Anders ist hingegen die Lage an den Kärntner Seen oder in der Südsteiermark, wo sich die Gäste drängten und brav der Aufforderung, Urlaub im eigenen Land zu machen, folgten. Ist Wien bei den Österreichern also nicht beliebt?

See vor Stadt

Jein. Tatsächlich gilt die Bundeshauptstadt heuer nicht als Top-Reiseziel, wie Tourismusforscher Wolfgang Aschauer von der Uni Salzburg erklärt. Eine Befragung von 2.000 Österreichern der Uni Wien hat im Mai ergeben, dass nur drei Prozent ihren Urlaub in Wien verbringen wollen.

Lieber erholen sich die Österreicher (18 Prozent) in Kärnten, in der Steiermark (17 Prozent) und in Salzburg (11 Prozent). Allerdings nicht, weil das Interesse am Städtetourismus fehlt: 20 Prozent gaben bei der Befragung an, an Kultur interessiert zu sein.