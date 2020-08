Kritik an Corona-Gästelisten: "Halbherzige Lösung"

Auch Lisa Seidl von der Datenschutzorganisation epicenter.works, ist skeptisch: „Vor allem die Datensicherheit ist ein Riesen-Thema. Einfach einen Zettel aufzulegen ist hier nicht zielführend. Das wird für Unternehmen schwer umzusetzen sein und es besteht die Gefahr des Missbrauchs“, warnt die Juristin.

Nikolaus Forgo, Professor am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Uni Wien, sieht darin eine „grundrechtseinschränkende Maßnahme“, die nur dann zulässig sei, wenn sie überhaupt geeignet ist, ein legitimes Ziel zu erreichen. „Das scheint mir hier mindestens nicht evident“, so der Professor. Er hält es auch für denkbar, dass dadurch in der Praxis sozialer Druck aufgebaut werden könnte, sich in so eine Liste einzutragen – oder auch, sich eben nicht einzutragen.

In Deutschland, wo Corona-Gästelisten verpflichtend sind, gab es zudem das Problem, dass diese von den Verantwortlichen vielerorts am Eingang deponiert waren. So kam es nicht nur zu Vorfällen, bei denen die Daten für Werbeaussendungen missbraucht worden waren, sondern auch zu Stalking-Vorfällen.