Corona: Ein Land ohne Unterhaltung

Im Veranstaltungszentrum der Wiener Hofburg geben sich normalerweise internationale Gäste bei Kongressen, Messen und Feiern die Klinke in die Hand. 320.000 Teilnehmer zählen die Veranstalter normalerweise im Jahr, 70 Prozent davon reisen aus dem Ausland an.

Damit ist auch schon erklärt, warum es derzeit in dem historischen Gemäuer so ruhig wie selten zuvor zugeht. „Für den Herbst ist wieder Interesse an Veranstaltungen da, aber auch Unsicherheit, ob internationale Teilnehmer kommen“, sagt Monika Scheinost vom Veranstaltungsteam der Hofburg. Aktuell sind für den Rest des Jahres gerade einmal eine Handvoll Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern geplant. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Bestimmungen dürfen auch gar nicht mehr so viele Gäste wie anno dazumal zu einer Veranstaltung kommen. Am Beispiel Festsaal: Hier lag die maximale Teilnehmerzahl vor Corona bei 1.218, jetzt hat sie sich auf 609 halbiert.

Das Management der Hofburg hat zuletzt in Sicherheitskonzepte und Technologien investiert. „Hybrid-Veranstaltungen, bei denen sich viele Teilnehmer zuschalten lassen, werden die Zukunft sein“, ist Scheinost überzeugt.