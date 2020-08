Alle Orte: Der schnellste Weg zum Corona-Test

Anders ist das in den restlichen Bundesländern, wo es einer Anmeldung unter der Gesundheitshotline 1450 bedarf. Wobei es auch hier Unterschiede gibt, so musste man sich beispielsweise in Niederösterreich bis vergangenen Sonntag um Mitternacht anmelden. Alle, die nach dem Inkrafttreten der Reisewarnung aus Kroatien nach Österreich zurückkamen, mussten schon an der Grenze einen negativen PCR-Test vorlegen oder sich in Quarantäne begeben und innerhalb von 48 Stunden auf eigene Kosten testen lassen.

Gratis getestet werden ab nächster Woche hingegen auch Rückkehrer von den Balearen – und zwar in jedem Bundesland, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Ob das weiterhin bei jeder der genannten 47 Stationen der Fall sein wird, muss sich aber noch zeigen. So fällt etwa in Wien erst am Wochenende die Entscheidung, ob und in welcher Form die Stadion-Station weitergeführt wird.