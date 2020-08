Hotelier über den Wien-Tourismus: „Drastischer Einbruch“

Viele Luxushotels haben gemeldet, dass gerade einmal zehn Prozent ihrer Zimmer belegt sind. Wie ist die Situation bei Ihnen?

Ab Mitte März ist bei uns alles weggebrochen, in zwei Wochen wurde das gesamte Jahr ausradiert. Im April gab es einen kleinen Lichtblick, danach haben wir uns einen Monat lang im niedrigen, einstelligen Bereich bewegt. Mittlerweile pendelt sich die Belegung bei rund 20 Prozent ein. Im Vorjahr waren es 80 Prozent.

Woher kommen im Moment Ihre Gäste?

Wir haben das Glück, dass die meisten unserer Stammgäste aus Deutschland und Österreich kommen. Großbritannien, Asien, Amerika kam mehr und mehr dazu, aber der Kern war immer Zentral- Kontinentaleuropa. Fliegen tun aber die wenigsten, es gibt ja kaum Verbindungen, die meisten kommen mit dem Auto angereist. Ich glaube aber auch, dass dieses „Staycation“-Konzept, also Urlaub zuhause, ein Produkt wird, dass an Interesse gewinnen wird. Im Mittleren Osten ist es durchaus gang und gebe, sich am Wochenende in einem Hotel verwöhnen zu lassen.